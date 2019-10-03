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Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

Это может случиться и с Млечным путем: Андромеда поглощает галактики

Это может случиться и с Млечным путем: Андромеда поглощает галактики
14:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Группы звезд на периферии Андромеды могут быть останками других галактик.

Галактика Андромеды за время своего существования пережила два крупных поглощения: несколько миллиардов лет назад и на ранней стадии становления. Вероятно, остатки других галактик, которых поглотила Андромеда, сейчас являются группами тусклых звезд на периферии галактики. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Через 4 млрд лет Млечный путь и Туманность Андромеды столкнутся друг с другом. При этом Млечный Путь в несколько раз легче Андромеды, поэтому он станет частью этой галактики.

Для прогнозирования последствий столкновения Андромеды с другими галактиками ученые проанализировали скопления группы GC-Sub и GC-Non. При этом крошечная галактика M32, которую также поглотила Андромеда, также является остатками — достаточно крупной — галактики, размером с Млечный Путь.

Это достижение само по себе: найден самый дальний протокластер галактик 

Пока не ясно, могут ли быть связаны друг с другом группы звезд и остатки галактики M32. Сейчас астрономы продолжают изучение этих скоплений звезд и моделируют их прошлое по существующим физическим свойствам Андромеды.

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Космос, Наука, Галактика, Млечный путь, Андромеда.
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