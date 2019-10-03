Японский космический зонд "Хаябуса-2" высадил робота на астероид Рюгу

Новости науки:Аппарат позволит исследователям собрать больше данных о космическом теле.

Японская межпланетная станция Hayabusa2 сблизилась с поверхностью астероида Рюгу и сбросила на его поверхность ровер Minerva-II2.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на космическое агентство Японии.

"Minerva-II2, небольшой ровер, соединенный с Hayabusa2, начал спуск к поверхности астероида Рюгу ночью примерно в 01:00 по японскому времени. Основной его задачей будет исследование силы тяжести астероида", - говорится в сообщении.

Следующие пять дней он проведет на расстоянии одного километра над поверхностью астероида Рюгу, пока специалисты будут выбирать подходящее для посадки место.

Hayabusa2 останется на расстоянии 8-10 км над астероидом, чтобы делать снимки его поверхности.

Эта высадка будет заключительной фазой научной миссии Hayabusa2 к Рюгу. Она будет завершена в ноябре или декабре этого года, после чего в конце 2020 года она вернется на Землю.