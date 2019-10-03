Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Новости науки:Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях.

Межпланетная станция Juno совершила свой первый маневр, который позволит ей не попасть в тень Юпитера в следующие месяцы работы. Об этом говорится в сообщении НАСА.

Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.

Зонд Juno работает на орбите Юпитера с 2016 года. Он должен был опуститься на более низкую орбиту планеты, однако специалисты НАСА обнаружили, что у зонда существуют неполадки в работе двигателя.

В результате НАСА отменила смену орбиты из-за опасений во взрыве установки и потери аппарата. Это осложнило работу ученых, поскольку Juno при планировании миссии оснастили именно солнечными батареями, а не автономными изотопными. Кроме того, поломка двигателя также привела к проблемам в электроснабжении миссии.

В связи с нерабочим основным двигателем ученым пришлось использовать слабые ионные двигатели. Они проработали 10,5 часов на полной мощности, потратив 73 кг топлива.

Команда Juno надеется, что этот маневр позволит зонду еще два года изучать Юпитер, если радиация не уничтожит какой-нибудь компонент аппарата.