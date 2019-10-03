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Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
02:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях.

Межпланетная станция Juno совершила свой первый маневр, который позволит ей не попасть в тень Юпитера в следующие месяцы работы. Об этом говорится в сообщении НАСА.

Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.

Зонд Juno работает на орбите Юпитера с 2016 года. Он должен был опуститься на более низкую орбиту планеты, однако специалисты НАСА обнаружили, что у зонда существуют неполадки в работе двигателя.

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В результате НАСА отменила смену орбиты из-за опасений во взрыве установки и потери аппарата. Это осложнило работу ученых, поскольку Juno при планировании миссии оснастили именно солнечными батареями, а не автономными изотопными. Кроме того, поломка двигателя также привела к проблемам в электроснабжении миссии.

В связи с нерабочим основным двигателем ученым пришлось использовать слабые ионные двигатели. Они проработали 10,5 часов на полной мощности, потратив 73 кг топлива.

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Команда Juno надеется, что этот маневр позволит зонду еще два года изучать Юпитер, если радиация не уничтожит какой-нибудь компонент аппарата.

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НАСА, Космос, Юпитер, Juno.
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