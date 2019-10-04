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Космический материал животного происхождения: у шелка нашли новое поражающее свойство

Космический материал животного происхождения: у шелка нашли новое поражающее свойство
04:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Шелк оказался идеален для применения в условиях холодного космоса. Он выдерживает температуры до –200 °С!

Группа ученых из Оксфордского университета охладила шелк до -196 °С с помощью жидкого азота. Он выдержал эту температуру, теперь ученые считают, что его можно использовать в открытом космосе. Исследование опубликовано на сайте университета.

Большинство современных прочных полимеров становятся хрупкими в условиях низких температур. Поэтому ученые много лет ищут материал, который был бы прост в создании, при этом крепок и выдерживал низкие температуры.

Оказалось, что наноразмерные фибриллы с субмикроскопическим порядком позволяют шелку выдерживать температуры до –200 °С. При этом волокна дикого шелкопряда Antheraea pernyi выдерживают температуры ниже, чем ткани, которые делают пауки.

Шелк является одним из немногих полимеров, которые в условиях низких температур становится не хрупкими, а растягивающимися. Трещины, которые могут появиться в материале, не позволяют разом уничтожить все нанофибриллы — с этим связана увеличенная прочность материала.

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При этом натуральный шелк является экологически чистым материалом, а многие виды шелка являются биологически совместимыми с другими экосистемами. При этом шелк не загрязняет природу, поскольку состоит из натуральных аминокислотных строительных блоков, которые легко интегрируются в естественный цикл распада и восстановления.

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Космос, Биология, Шелк.
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