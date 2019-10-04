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"Мухи-X": дрозофилы-мутанты теперь неуязвимы к яду

"Мухи-X": дрозофилы-мутанты теперь неуязвимы к яду
02:31 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: из открытых источников

Новости науки:При помощи редактора генома удалось добиться невосприимчивости к яду.

Небезызвестный редактор генома CRISPR/Cas9, который в последнее время позволяет ученым сделать все больше открытий, вновь поразил мировое сообщество тем, на что способен. Если раньше CRISPR/Cas9 позволял изменять структуру клеток или помогать лечить ряд заболеваний, то сейчас ученые смогли наделить живой организм практически сверхсопособностями. А именно, невосприимчивостью к сильнейшему яду.

Как сообщает редакция журнала Nature, при помощи CRISPR/Cas9 ученые воспроизвели в геноме мушки дрозофилы мутации, которые дают иммунитет к яду уабаину. Уабаин — токсин, содержащийся в листьях и стеблях растения Asclepias curassavica (другое название — ваточник), ядовитого для большинства насекомых и даже для человека. Растительные клетки ваточника содержат ряд веществ, которые, если не вдаваться в физиологические подробности, приводят к перевозбуждению кардиомиоцитов, фибрилляции желудочков, и, как следствие, смерти от остановки сердца.

Однако ряд насекомых (например, некоторые виды бабочек) научились защищать свою жизнь благодаря тому, что живут на ветках и листьях подобных растений. Как вы понимаете, у таких насекомых есть иммунитет к сильнейшему яду и ученые решили попробовать "перенести" это свойство от одного насекомого другому.

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Объединенная группа ученых из Франции, Германии и США попробовала "воспроизвести ход эволюции" с помощью редактора генома CRISPR/Cas9. За основу взяли бабочек-монархов, которые как раз и имеют иммунитет к сильному яду ваточника. Известно, что в ходе развития, представители этого вида бабочек на определенном этапе получили невосприимчивость к яду. Ответственные за эти процессы гены были тщательно изучены, а затем настало время эксперимента. В качестве объекта исследования ученые выбрали дрозофилу и при помощи редактора генома создали генетически отредактированных мушек с разными вариантами мутаций, ответственных за наличие иммунитета к яду. Количество мутаци варьировалось от одной до 5-6 в зависимости от того, какие ферменты требовалось или не требовалось вырабатывать. Все полученные виды мушек проверили на выживаемость в среде с высокой концентрацией яда уабаина.

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В итоге ученые выяснили, что трех обособленных мутаций в системе ферментов достаточно для того, чтобы вид получил устойчивость к яду. Ученые отмечают, что их эксперимент поможет в разработке новых методик по борьбе с ядами и токсинами, а также в создании препаратов, которые смогут действовать на генном уровне. Однако уникальность работы не только в этом. То, что удалось команде экспертов из трех стран — это уникальный во многом эксперимент, который помог не просто "добавить" живому организму новое свойство, но и позволил воспроизвести многоступенчатый процесс адаптации по примеру того, как это происходило в процессе эволюции.

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Биология, Генная инженерия, CRISPR/Cas9, дрозофилы, Редактирование гена.
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