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Умные микробы: некоторые микроорганизмы способны работать в команде

Умные микробы: некоторые микроорганизмы способны работать в команде
15:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Многие исследования кишечного микробиома и его воздействия на макроорганизм хозяина сосредотачивались на отдельных видах микроорганизмов.

Работа, опубликованная в издании Journal of Translational Medicine, показывает, что куда важнее рассматривать групповую работу всей микрофлоры.

Группа американских ученых провела исследование, чтобы сравнить, как кишечная микрофлора отличается от человека к человеку и насколько разнятся ее функции в разных организмах. Для этого было проведено секвенирование генома микроорганизмов, отобранного у 502 пар британских близнецов.

Было установлено, что у людей, не связанных родством, доля общих метаболических путей почти вдвое превышает процент общих видов микроорганизмов - 82% против 43%. Это свидетельствует о том, что неродственные популяции микроорганизмов, вероятнее всего, выполняют одни и те же функции в кишечнике.

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Затем исследователи принялись за изучение метаболитов (продуктов биохимических реакций), репрезентативных как для человеческого, так и для микробного обмена веществ. Всего были изучены 673 метаболита крови и 713 метаболитов, обнаруживаемых в кишечнике. Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми "командой" из нескольких различных видов микробов.

Как выяснилось, командная работа микробов оказывает большее влияние на биохимию организма, чем какие-либо конкретные виды бактерий. Были обнаружены метаболические пути, связанные с 95% фекальных метаболитов и 34% метаболитов крови. Микробные сообщества при этом проявили 18 тысяч значимых ассоциаций с продуктами метаболизма, в то время как отдельные микроорганизмы - лишь порядка 3000.

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"Наши исследования показывают, что будущие методы лечения для улучшения здоровья человека должны быть направлены на микробные группы и их функции, а не на отдельные виды микробов, - комментирует результаты исследования один из его авторов Марио Фальки. - Микрофлора кишечника играет важную роль в здоровье человека, и ее состав связан со многими заболеваниями. <...> Мы можем изменять микробный состав кишечника с помощью диеты, образа жизни, приема пребиотиков и пробиотиков и даже путем трансплантации фекалий".

Кстати, микрофлора собак оказалась более похожа на человеческую, чем на микрофлору других распространенных животных - мышей и свиней. А разнообразие кишечного микробиома замедляет старение - по крайней мере, у рыб.

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Микроорганизмы, Микробы, Командная работа.
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