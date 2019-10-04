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Пятница, 04.10.2019
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﻿Имплантированные воспоминания научат птиц петь

﻿Имплантированные воспоминания научат птиц петь
22:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Слушая взрослых, молодые птицы запоминают ноты и повторяют их, постоянно практикуясь.

Манипулируя различными участками мозга, исследователи смогли заставить птичек запомнить песню, которую их в природе учат родители.

Ученым удалось имплантировать воспоминания в мозг птичкам, заставив зябликам-зебрам выучить песню, которую обычно их учат родители. Команда исследователей говорит, что прорыв раскрывает важный путь к развитию вокального обучения. Это однажды может привести к лучшему пониманию состояний, при которых нарушается способность говорить.

Как и люди, зяблики-зебры учатся управлять своим голосом, повторяя за родителями, — пишет Newsweek. 

"Певчие птички дают прекрасную модель для изучения этих социальных воспоминаний", - сказал Тодд Робертс из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.

"На самом деле, существуют удивительные параллели между тем как певчие птички изучают свои песни, и этапами развития речи у людей", - добавил он.

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Тод Робертс вместе со своими коллегами Венчаном Зяо, Франциско Гарсия-Оскосом и Даниэлем Дингом использовали метод "оптогенетической манипуляции". Он предусматривает использование света для отслеживания и контроля мозговой активности, чтобы руководить изучением песен. Ученые контролировали взаимодействия между двумя регионами мозга птичек, чтобы создать воспоминания о песне. Продолжительность действия света равнялась длительности ноты. Как результат, команда ученых руководила процессом усвоения имплантированных воспоминаний у зябликов-зебр.

Робертс уточняет, что речь идет не совсем об имплантации песни как таковой. Ученые только создали воспоминания о длительности тонов. Это лишь один из путей, связанных с вокализацией. Если удастся раскрыть другие условия, которые контролируют различные аспекты, такие как высота и порядок нот, тогда потенциально можно будет имплантировать полностью целую песню.

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Исследования, Экология, Птицы, Животные, Наука, Песни.
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