Запели то, чего не знали: ученые смогли внедрить новые "воспоминания" в мозг птиц

Новости науки:Исследователи научили птиц песням, которые они никогда не слышали.

Исследователи из Университета Техаса в США подтвердили существование областей мозга, которые кодируют воспоминания о поведении. Эти данные позволили внедрить искусственные воспоминания в мозг птиц и заставить их выучить песни, которые они не знают.

Ученые знали, что птенцы обучаются пению, имитируя своих родителей. Они смогли обойти этот процесс и манипулировали работой мозга птенцов, обучив их песням, которые те никогда не слышали.

Они сделали это с помощью оптогенетики — методики, при которой вспышки света используются для стимуляции определенных нейронов в мозге. В этом случае ученые манипулировали связью между областью мозга, которая обрабатывает то, что слышит животное, и областью, которая управляет голосом. После этого птицы имитировали песни, которые никогда не слышали.

Исследователи объяснили, что они использовали своего рода азбуку Морзе, чтобы научить птенцов тому, как должны звучать песни. Длинные световые импульсы заставляли их петь длинные мелодии, а короткие — наоборот.

Кроме того, исследователи научили птиц песням, которые были очень простыми. Длина мелодии — это лишь часть сложной музыкальной композиции. Они добавили, что до сих пор не знают, какие части мозга контролируют другие аспекты, например, высоту тона и порядок каждого звука.

"Мы не обучаем птицу всему — только продолжительности мелодии в песне, — отмечает Тодд Робертс, ведущий научный сотрудник Университета Техаса. Две области мозга, которые мы проверили в этом исследовании, представляют собой лишь один кусок головоломки. Если мы разберемся с другими из них, то сможем гипотетически научить птицу петь песню без какого-либо взаимодействия с родителями. Но мы далеки от того, чтобы это сделать".

Команда ученых говорит, что эта работа может открыть пути изучения и потенциального лечения некоторых речевых расстройств людей.