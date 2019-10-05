Скачать
Суббота, 05.10.2019
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Как бы говорят на одном языке: растения могут предупреждать друг друга об опасности
Растения могут предупреждать друг друга об опасности

Как бы говорят на одном языке: растения могут предупреждать друг друга об опасности

Как бы говорят на одном языке: растения могут предупреждать друг друга об опасности
11:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Растения общаются на "химическом языке" друг с другом в случае опасности.

Новое исследование Корнелльского университета показывает, что растения могут связываться друг с другом, если они подвергаются нападению со стороны вредителей.

Исследование показывает, что растения могут обмениваться сообщениями в форме переносимых по воздуху химических веществ, известных как летучие органические соединения (ЛОС), которые передают информацию между растениями.

Андре Кесслер, профессор экологии и эволюционной биологии в Корнелле, и его команда посмотрели на Solidago altissima — разновидность золотарника, обитающего на северо-востоке, и наблюдали за воздействием на растение определенного травоядного животного — жука-золотарника.

И автор исследования обнаружил "общение на открытом канале". Когда растения подвергаются нападению, их запахи — переносимые ЛОС — становятся более похожими.

Таким образом, они как бы говорят на одном языке или делятся одинаковыми предупреждающими знаками, чтобы сообщить об опасности. Обмен информацией становится независимым от того, насколько тесно растение связано с соседом. То, что мы очень часто видим, когда растения подвергаются нападению патогенных микроорганизмов или травоядных, — это то, что они изменяют свой метаболизм. Но это не случайное изменение — на самом деле, эти химические и метаболические изменения также помогают им справиться с этими злоумышленниками. Это очень похоже на нашу иммунную систему: хотя у растений нет антител, как у нас, они могут бороться с вредителями "отвратительной" химией, - Андре Кесслер, профессор экологии и эволюционной биологии в Корнелльском университете.

Исследование показало, что соседние растения обнаруживают предупреждающие ЛОС и готовятся к предполагаемой угрозе, такой как паразитирующее насекомое-вредитель.

Эта химия включает защитные соединения. Например, некоторые из летучих органических соединений могут привлекать хищных насекомых или паразитоидов, которые убивают травоядное животное и спасают растение.

"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений

Такие результаты могут найти практическое применение во всем мире. Ведь в течение долгого времени люди думали об использовании взаимодействий между растениями в органическом сельском хозяйстве для защиты сельскохозяйственных культур, особенно когда есть взаимосвязанные системы.

Сейчас команда исследователей участвует в работе над системой в Кении. Она называется push-pull, разработана Международным центром физиологии и экологии насекомых и основана на управлении потоком информации для борьбы с вредителями на кукурузных полях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Опасность, Вредители, Растения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
04 Продукты, которые замедляют процесс старения
05 "Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Курс валют 5 октября: что будет с гривной
Курс валют 5 октября: что будет с гривной
&quot;Мстители: Финал&quot; не идут на &quot;Оскар&quot;: подробности
"Мстители: Финал" не идут на "Оскар": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь