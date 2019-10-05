В HD пока нет: процесс формирование вирусов удалось заснять (Видео)

Новости науки:Появилось видео, на котором впервые можно увидеть как формируются вирусы.

Исследователи из Гарвардской школы инженеров и прикладных наук имени Джона А. Полсона смогли понаблюдать за тем как формируются вирусы — до сих пор никто не мог увидеть их сборку в режиме реального времени, поскольку вирусы и их компоненты очень малы, а взаимодействие — очень слабое.

"Теперь структурная биология настолько развита, что мы можем увидеть структуру вирусов в удивительном разрешении — вплоть до каждого атома в белке", — отмечает Винотан Манохаран, профессор химии в Гарвардской школе инженеров и прикладных наук имени Джона А. Полсона. "Но мы до сих пор не знали, как это устроено — наши материалы дают первое представление о том, как зарождаются и распространяются вирусы".

Манохаран и его команда сосредоточились на одноцепочечных вирусах РНК, наиболее распространенном типе вируса на планете. У людей вирусы РНК вызывают, среди прочего, лихорадку Западного Нила, гастроэнтерит, заболевания рук, стоп и полости рта, полиомиелит и простуду.

Эти вирусы, как правило, очень просты. Они диаметром около 30 нанометров и содержат один кусок РНК, около 3600 нуклеотидов и 180 идентичных белков. Белки размещаются в шестиугольниках и пятиугольниках, образуя вокруг РНК структуру, напоминающую футбольный мяч.

Ученым было интересно как эти белки формируют эту структуру. До сих пор никто не мог наблюдать сборку вирусов в режиме реального времени, поскольку вирусы и их компоненты очень малы, а их взаимодействие очень слабое.

Для наблюдения за вирусами исследователи использовали оптическую технику, при которой рассеянный от объекта свет создает темную точку в большом поле света. Техника не раскрывает структуру вируса, но она показывает его размер и то, как он меняется со временем.