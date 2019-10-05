У человеческого черепа найдено золотое сечение: ученые удивляют своим открытием (Фото)

Новости науки:Размеры черепа человека, как оказалось, соответствуют золотому сечению.

Золотое сечение, обычно обозначаемое числом фи и равное 1.618, - одно из самых известных математических понятий. Чтобы лучше понять смысл этого соотношения, представим себе отрезок и мысленно разделим его на две неравные части. Если большая часть будет относиться к меньшей так же, как длина всего отрезка относится к большей и эта величина будет равна 1.618, тогда отрезок можно считать удовлетворяющим золотому сечению.

Ранее ученые увидели золотое сечение в красивых лицах, раковине наутилуса и частях тела многих других животных. Считается, что использование этого соотношения делает геометрически правильным на вид любые фигуры. В своих работах золотое сечение часто использовал Леонардо да Винчи, чем и популяризировал эту величину. Но исследователи никогда раньше не измеряли параметры черепа людей и животных на предмет их соответствия математическим законам.

Работа, проделанная учеными из Университета Джонса Хопкинса, показывает, что золотое сечение можно найти и в наших черепах. В ходе работы исследователи проанализировали 100 человек с физиологически нормальными черепами и сравнили их с 70 образцами голов животных шести разных видов. В качестве одного из параметров исследователи выбрали длину линии, идущей от переносицы и заканчивающейся там, где начинается шея. На этой линии располагается брегма - точка, соответствующая наибольшей концентрации извилин в мозге. Все эти точки были выбраны не просто так: по словам исследователей, они соответствуют важным нейронным структурам нашего мозга.

Схема, показывающая расположение золотого сечения на поверхности головы человека

Измерив расстояния от переносицы до брегмы и от брегмы до начала шеи, ученые пришли к выводу, что соотношения между этими длинами удовлетворяют правилам золотого сечения. Отношение расстояния от брегмы до начала шеи к общей длине линии в человеческих черепах оказалось равно 1.6 и в пределах погрешности соответствует величине золотого сечения. Тот же самый результат был обнаружен у некоторых видов животных.

Авторы работы считают, что это открытие может иметь существенные антропологические и эволюционные последствия. Но какие именно, не совсем ясно. В последние годы это соотношение было замечено во всех видах физиологических структур - от сердца до кровяных клеток. Эти факты вызвали вопрос о том, является ли это отношение каким-то биологически особенным. Все это - вопрос будущих исследований, которые смогли бы исключить предвзятость в выборе точки, делящей какое-либо расстояние на части.