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Понедельник, 07.10.2019
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NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)
NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)

NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)

NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)
01:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:NASA опубликовало трехмерную карту Луны.

Космическое ведомство NASA на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit. Об этом сообщает Naked Science. 

Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника нашей планеты. На борту LRO установлена камера, которая смогла запечатлеть почти всю видимую область Луны.

Данные о топологии Луны были получены при помощи лазерного высотомера, который также установлен на LRO. Всю эту информацию Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, собрал в так называемую карту смещения (топографическая карта, где вместо фактической высоты меняется цвет).

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«CGI Moon Kit позволит сделать доступными данные LRO для многих художников», — подчеркнул Райт. Трехмерную карту спутника Земли можно скачать бесплатно по ссылке.

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Спутник, НАСА, Карта, Луна, Космос, 3D.
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