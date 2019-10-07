NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)

Новости науки:NASA опубликовало трехмерную карту Луны.

Космическое ведомство NASA на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit. Об этом сообщает Naked Science.

Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника нашей планеты. На борту LRO установлена камера, которая смогла запечатлеть почти всю видимую область Луны.

Данные о топологии Луны были получены при помощи лазерного высотомера, который также установлен на LRO. Всю эту информацию Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, собрал в так называемую карту смещения (топографическая карта, где вместо фактической высоты меняется цвет).

«CGI Moon Kit позволит сделать доступными данные LRO для многих художников», — подчеркнул Райт. Трехмерную карту спутника Земли можно скачать бесплатно по ссылке.