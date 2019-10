Стала известна дата запуска дозаправщика спутников MEV-1 (Видео)

Northrop Grumman и NASA запускают первый в своем роде аппарат, предназначенный для заправки спутников. Запуск MEV-1 состоится 9го октября на ракете российского производства. Он состыкуется со спутником Intersat в течение трех месяцев и будет продлевать срок его эксплуатации более пяти лет. После этого он сможет заправить еще какой-нибудь спутник, так как топлива ему хватит еще на 10 лет.

Второй аппарат, MEV-2, поможет другому спуутнику Intelsat в 2020 году и будет иметь такой же объем полезной нагрузки. Оба аппарата довольно гибки в плане работы. Они могут стыковаться с 80% спутников на геостационарной орбите, даже если изначально такой функции в них не закладывалось.

Каковы дальнейшие планы?

Если программа выстрелит, то NASA будет пользоваться услугами проекта еще долгое время. Агентство в свою очередь работает над собственными технологиями в сфере обслуживания орбитальных аппаратов.

MEV-1, scheduled to launch September 30, will provide five years of life extension to the @INTELSAT 901 satellite. Learn more about MEV: https://t.co/Sl98dz2s0q #NorthropGrumman #WSBW pic.twitter.com/ItM4FR1LER

— Northrop Grumman (@northropgrumman) September 10, 2019