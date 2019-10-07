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Стала известна дата запуска дозаправщика спутников MEV-1 (Видео)

Стала известна дата запуска дозаправщика спутников MEV-1 (Видео)
04:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости науки:Запуск дозаправщика спутников MEV-1 состоится 9го октября на ракете "Протон-М".

Northrop Grumman и NASA запускают первый в своем роде аппарат, предназначенный для заправки спутников. Запуск MEV-1 состоится 9го октября на ракете российского производства. Он состыкуется со спутником Intersat в течение трех месяцев и будет продлевать срок его эксплуатации более пяти лет. После этого он сможет заправить еще какой-нибудь спутник, так как топлива ему хватит еще на 10 лет.

Второй аппарат, MEV-2, поможет другому спуутнику Intelsat в 2020 году и будет иметь такой же объем полезной нагрузки. Оба аппарата довольно гибки в плане работы. Они могут стыковаться с 80% спутников на геостационарной орбите, даже если изначально такой функции в них не закладывалось.

Каковы дальнейшие планы?

Если программа выстрелит, то NASA будет пользоваться услугами проекта еще долгое время. Агентство в свою очередь работает над собственными технологиями в сфере обслуживания орбитальных аппаратов.

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Дозаправка спутников прямо на орбите – ключ к прогрессу. Она значительно уменьшит потребность в их замене, а также сделает возможными миссии, для которых текущего срока службы спутников недостаточно.

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НАСА, Northrop Grumman, MEV-1, Дозаправщик.
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