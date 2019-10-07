Наша планета Земля рискует остаться без жизненно важного ресурса

Новости науки:Внимание всего мира привлечено к глобальному потеплению, потере лесов, воды и много другого. Но есть еще одна угроза, о которой большинство даже не подозревает.

Если мир продолжит ее игнорировать, это может привести к глобальной катастрофе для следующих поколений.

Речь идет о фосфоре, который является важнейшим строительным элементом для живых организмов, используется в промышленности и сельском хозяйстве. Проблема в том, что фосфор в природе - не возобновляемый элемент. Его нечем заменить, а областей, в которых ведется добыча апатитов и фосфоритов, очень мало. Запасы этого сырья постепенно исчерпываются при постоянно растущих аппетитах.

Группа из 40 международных экспертов предупредила, что если не будут предприняты шаги для сохранения этого важного элемента, его запас на планете иссякнет. Исследование ученых опубликовано в Environmental Science & Technology. За последние 50 лет объем производства фосфорных удобрений возрос в пять раз. В условиях роста населения ожидается, что к 2050 году спрос удвоится.

Фосфорный кризис становится реальной угрозой, к которой мир совершенно не готов, говорят эксперты. Не существует международных регулятивных документов, которые ограничивали бы чрезмерную добычу минералов. При нынешних объемах потребления известные запасы фосфора на Земле будут исчерпаны уже через 40−80 лет, говорят ученые. Согласно самым сдержанным оценкам, фосфор на планете закончится через 400 лет.

Ключом к решению кризиса может быть сокращение потребления и поиск путей переработки, говорят исследователи. Особенно это касается развивающихся стран, подчеркивают эксперты. В наше время 45% мирового потребления фосфора приходится на Индию и Китай.

Спрос на фосфор постоянно растет, но культура его потребления не изменилась. Например, удобрения на полях попадают в реки, затем - в моря и океаны, способствуя их закислению и гибели морских существ. Но если построить системы рециркуляции, один и тот же фосфор можно будет использовать до 46 раз, приводят пример ученые.