Растения способны "общаться" на расстоянии: как это происходит

Новости науки:Растения могут связываться друг с другом, если подвергаются нападению вредителей.

Андре Кесслер, профессор экологии и эволюционной биологии в Корнелльском университете совместно со своей командой опубликовали исследование, в котором говорится, что растения могут обмениваться сообщениями в форме переносимых по воздуху химических веществ, известных как летучие органические соединения.

Исследователи рассмотрели реакцию золотарника - неприхотливого растения с лекарственными свойствами на воздействие жуков, питающихся листьями этого растения.

Они обнаружили, что в этом случае растение начинает испускать особый запах, который распространяется по округе.

Этот запах заставляет другие растения готовиться к потенциальной угрозе, выделяя ядовитые для вредителей вещества или привлекая хищных насекомых, которые питаются вредителями.