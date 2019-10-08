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Вторник, 08.10.2019
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Ученые доказали, что солнечный ветер является источником воды в космосе

Ученые доказали, что солнечный ветер является источником воды в космосе
20:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Тепловой шок и неспаренные электроны - два компонента, необходимые для появления воды в межзвездном пространстве.

Солнечный ветер и метеориты могут приводить к образованию воды на астероидах и даже на Луне. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ученые из австралийского Университета Кертина провели эксперименты на образцах метеорита Мерчисон, упавшего в Австралии 50 лет назад. Исследователи поместили образцы в вакуум, облучая их потоком ионизированных частиц, имитируя таким образом солнечный ветер. Кроме того, с помощью лазерных импульсов ученые имитировали удары небольших космических тел по метеориту.

Оказалось, при ударах по поверхности метеорита образуются несвязанные атомы водорода и кислорода. Их источником являются минеральные включения. Благодаря ионизирующему нагреву солнечного ветра температура в месте удара может достигать миллиона градусов Цельсия, благодаря чему атомы соединяются с образованием молекулы воды.

Ученые уже давно предполагали, что метеориты были причиной появления воды на нашей планете. Новое исследование показывает, как подобный процесс мог проходить даже в безвоздушном космическом пространстве. Согласно выводам работы, для образования воды необходимы два компонента: неспаренные электроны и термический шок.

"Этот сложный процесс генерации поверхностных молекул воды мог быть механизмом пополнения запасов воды на других безвоздушных телах, таких как Луна, - говорит руководитель исследования Катарина Милькович. - Наше исследование имеет большое потенциальное значение, потому что мы все знаем, что наличие воды в Солнечной системе - чрезвычайно важный элемент обитаемости в космосе".

Больше спутников, чем у Юпитера: обнаружено 20 новых лун у Сатурна

Исследование Милькович и ее коллег состоялось через несколько недель после того, как астрономы обнаружили суперземлю (планету, масса которой значительно превышает массу Земли) с большим количеством воды всего лишь в 110 световых годах от нас. По словам ученых, это один из самых многообещающих признаков того, что еще где-то в космосе может существовать жизнь.

Ранее астрономы обнаружили у Сатурна 20 новых лун - теперь эта планета рекордсмен по количеству спутников в Солнечной системе. Другая планета, Марс, тем временем "подкинула" новое доказательство существования воды на ней.

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Вода, Исследование, Луна, Космос, Наука, Планеты, Солнечный ветер.
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