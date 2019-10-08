Исследование: наша планета будет вращаться быстрее

Новости науки:Недавно ученые пришли к выводу, что в результате изменения климата Земля начнет вращаться быстрее.

Согласно оценкам специалистов, к 2200 году продолжительность дня будет на целых 0,12 миллисекунды быстрее. Но чем это грозит?

С какой скоростью вращается Земля?

Для начала уясним, что бояться того, что планета вдруг начнет вращаться быстрее, не стоит. По крайней мере, если это и произойдет, то не на нашем веку. Тем не менее, вопрос довольно интересный, учитывая заявления экспертов о влиянии изменения климата на скорость вращения Земли. Итак, поговорим о том, как быстро вращается мир. Наша планета вращается вокруг своей оси с периодом в одни звездные сутки с запада на восток. Самое интересное во всей этой истории заключается в том, что мы с вами находимся на Земле, но не ощущаем ее вращения. Эта ситуация напоминает полет на самолете - мы находимся в кабине, но совершенно не ощущаем движения.

Наша планета делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа. Однако не стоит забывать об окружности Земли, которая равняется 40075 км на экваторе. Это значит, что любой объект, который находится на экваторе, вращается со скоростью приблизительно равной 1674 км в час. А вот на Северном полюсе (90 градусов северной широты) и Южном полюсе (90 градусов южной широты) скорость вращения Земли практически равна нулю, так как скорость вращения полюсов довольно маленькая. Таким образом, для того чтобы рассчитать скорость вращения планеты для места, где вы прямо сейчас находитесь, необходимо умножить косинус широты на скорость вращения Земли на экваторе (1674 км в час).

Теперь давайте представим, что скорость вращения планеты ускорилась на полтора километра в час. Подобное изменение, хоть и может показаться незначительным, способно привести к самым неприятным последствиям. Одним из таких последствий является постоянный джетлаг, когда дни будут становится короче, а внутренние часы организма не смогут перестроиться. Если Земля будет вращаться на 200 км в час быстрее, сутки на планете будут длится 22 часа вместо 24. Ураганы, повышение уровня моря в районе экватора и землетрясения - все эти события не заставят себя долго ждать, если планета вдруг начнет вращаться быстрее. Но при чем здесь изменение климата?

Как температура влияет на скорость вращения Земли?

Ученые утверждают, что перераспределение массы по всему земному шару вследствие изменение климата заставит нашу планету вращаться быстрее. В случае, если изменение климата ускорится, ситуация усугубится. Повышенный уровень углекислого газа в атмосфере нагревает земной шар, в результате полярные ледяные шапки тают. Таяние ледников станет причиной повышения уровня моря, таким образом и произойдет перераспределение массы. Чтобы лучше понимать ситуацию, Феликс Ландерер из Института метеорологии им. Макса Планка в Гамбурге, Германия, предлагает представить фигуристку, которая вращается. Если фигуристка вытянет руки, то ее вращение замедлится, а если приблизит руки к телу - ускорится. По этой аналогии Земля как бы “приблизит руки” к талии - или экватору, что и заставит ее вращаться быстрее.

Ученые прогнозируют, что к 2200 году продолжительность дня будет на 0,12 миллисекунды быстрее. Хотя это может показаться совсем незначительным, в течение года это изменение может усугубить глобальное потепление. Дело в том, что более быстрое вращение придаст больше энергии циклонам и ураганам, которые уже становятся сильнее. Более того, не исключено, что перенос океанских и воздушных течений будет менее способен перемещаться из экваториальных в полярные регионы, делая высокие широты намного холоднее, а тропики - еще жарче.

В общем и целом, изменение климата грозит не только волнами экстремальной жары, но и изменением скорости вращения нашей планеты. Будем надеяться, что все описанное выше так никогда и не станет реальностью.