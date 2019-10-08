Украинцы увидят метеорный поток Дракониды (Видео)

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22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости науки:Сегодня ночью можно наблюдать пик метеорного потока Дракониды.

В ночь на 9 октября в северном полушарии можно наблюдать пик метеорного потока Дракониды.

Если погода в эту ночь будет безоблачной, в небе можно будет наблюдать десятки ярких вспышек, пишет Meteoprog. Наблюдать же за "падающими звездами" можно будет вплоть до 10 числа.

Метеорный поток получил такое название благодаря тому, что приближается к Земле со стороны созвездия Дракона. Он состоит из мелких частичек, отколовшихся от кометы Джакобини Циннер, которая была открыта больше 100 лет назад. Метеоры, разлетаясь с большой скоростью, около 20 км/с, приобретают ярко-желтый, а иногда и красный оттенок.

В центре нашей Галактики когда-то произошел мощный взрыв, и он может повториться

Как уточняет National Geographic, наиболее мощный выброс "звездной пыли" — до нескольких тысяч метеоров в час — наблюдался в 1933 и 1946 годах, обычно же речь идет о 20-100 метеорах.

Начать наблюдение можно в сумерках, хотя самым лучшим временем считается промежуток между 4 и 5 часами утра.

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Все по теме:

Звездопад, Метеорный поток, Драконида.
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