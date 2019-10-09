Впервые кусок мяса вырастили в условиях космоса

Новости науки:Ученые попробовать вырастить живые животные ткани на орбите. И эксперимент удался.

Израильская компания провела интересный эксперимент на борту Международной космической станции.

Как пишет издание The Guardian, эксперимент проводила компания Aleph Farms из Израиля, которая специализируется на пищевых технологиях. Исследование происходило на борту МКС, то есть на высоте 339 километров от природных ресурсов.

Как проходил эксперимент? Образцы тканей телятины собрали на Земле, а затем доставили на МКС. Далее с помощью биологической печати из них вырастили мышечные ткани. Как объяснили ученые, сам эксперимент повторял естественный процесс регенерации мышечных тканей внутри тела теленка.

Мышечные ткани выращивали с помощью специального 3D-принтера.

Какая польза от эксперимента? Ученые надеются, что в будущем такую технику может быть применить для изготовления мяса для астронавтов, находящихся на МКС, или для колонистов Марса или Луны (планы по освоению других космических объектов сейчас активно развивают).