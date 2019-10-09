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В янтаре обнаружили останки древней беспозвоночной "плесневой свиньи"

В янтаре обнаружили останки древней беспозвоночной "плесневой свиньи"
11:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Под микроскопом животное действительно напоминает свинью, на что указывает и его официальное имя — Sialomorpha dominicana: от греческого "похожий на толстую свинью".

Биологи описали микроскопическое беспозвоночное, жившее 30 миллионов лет назад и сочетавшее признаки тихоходок и клещей.

Палеонтологи исследовали останки миниатюрного древнего животного, сохранившиеся во фрагменте янтаря. Найденный в Доминикане образец датируется возрастом около 30 миллионов лет — средним палеогеном. А запертое в нем крошечное существо оказалось представителем прежде неизвестного семейства беспозвоночных — "плесневой свиньи", о которой ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Invertebrate Biology. 

Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта "плесневая свинья", копаясь в теплой и влажной грязи. 

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По словам ученых, S. dominicana была в длину около 100 мкм, имела подвижную, расположенную на шее голову и четыре пары конечностей. Твердый экзоскелет требовал регулярной линьки для роста. Животные сочетали отдельные признаки, характерные для тихоходок и довольно далеких от них клещей, но при этом не принадлежали ни к одной из этих групп. Судя по всему, нет у них и современных потомков, и пока что животные остаются единственными представителями таксона с еще неясным положением на филогенетическом "древе жизни".

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Исследования, Животные, Наука, Янтарь.
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