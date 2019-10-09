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Среда, 09.10.2019
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Найден новый антибиотик, который может помочь создать "пробиотик для растений"

Найден новый антибиотик, который может помочь создать "пробиотик для растений"
18:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обнаружили новый антибиотик в тропическом лесу в Мексике.

Ученые из Рутгерского университета в США и независимые исследователи из других стран мира обнаружили природный антибиотик, вырабатываемый почвенной бактерией в тропическом лесу Мексики. Это открытие может привести к появлению новых медикаментов, к которым бактерии еще не успели выработать устойчивость.

Новый антибиотик, получивший название фазолицин, предотвращает проникновение вредных болезнетворных бактерий в корневую систему бобовых растений, отмечается в журнал Nature Communications.

Его нашли в тропическом лесу в Лос-Тукстласе (Мексика), в почве и корнях дикой фасоли под названием Phaseolus vulgaris. Ученые уверены, что на его основе можно создать как сельскохозяйственные вещества, так и лекарственные препараты для людей.

Устойчивость к антибиотикам является огромной проблемой как в медицине, так и в сельском хозяйстве. Постоянный поиск новых антибиотиков очень важен, поскольку они могут стать зацепками для будущих антибактериальных средств, - Фрэд Уорд, исследователь из Рутгерского университета (США).

 Растения способны "общаться" на расстоянии: как это происходит 

Бактерия, производящая фазолицин, является ранее неизвестным видом Rhizobium. Исследователи заметили, что в периоды засухи бактерии поддерживают растения, а в чрезвычайно дождливый сезон помогают регулировать потребление влаги и противодействуют грибковым заболеваниями корней. По предварительным тестам, они также положительно влияют на человеческий организм.

Ученые надеются, что их открытие позволит разработать медикаменты, к которым бактерии еще не успели выработать устойчивость.

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Ученые, Наука, Растение, Антибиотик.
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