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Четверг, 10.10.2019
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Раскрыта древнейшая тайна Мадагаскара

Раскрыта древнейшая тайна Мадагаскара
18:03 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые провели исследование относительно острова.

Исследователи из Американского Института энергии и окружающей среды провели исследование, которое позволило пролить свет на заселение людьми острова Мадагаскар. До последнего времени учёные предполагали, что человек ступил на данный остров не более 2 000 лет назад.

Последние исследования позволили усомниться в данных цифрах. Проведённый анализ радиоуглеродного датирования археологических памятников на Мадагаскаре позволило изменить имеющуюся базу данных, которую составили возрасты добытых артефактов, останки растительного и животного мира того времени.

Проведя анализ добытых артефактов и сопоставив их с деятельностью человека в то время, учёные предположили, что человек поселился на острове не менее 11 000 лет назад.

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Многим известен факт вымирания на Мадагаскаре около 1 000 лет назад большого количества представителей животного мира, а так же некоторых видов птиц. Согласно анализу, происходившие изменения в биоразнообразии животного мира происходило не менее 11 000 лет назад, именно присутствие человека могло повлиять на их изменения.

Теперь учёные предстоит разгадать: были ли поселения человека на Мадагаскаре постоянными или временными.

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Исследование, Мадагаскар, Анализ, Отсров, Древнейшая тайна.
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