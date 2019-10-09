В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)

Новости науки:Исследователям удалось запечатлеть редкий мешок с жидкостью.

Группа норвежских ученых из исследовательской экспедиции, сняла на видео невероятные кадры. Им удалось запечатлеть редкий мешок с жидкостью, в котором находились 10 яиц кальмара.

На видео заметно, как дайвер просвечивает фонариком большое "яйцо". Редчайший мешок с жидкостью, по словам ученых, создан кальмаром для защиты многих яиц, содержащихся внутри. Ученые отмечают, что кальмары, выращенные в лабораторных условиях без образования клейкой массы, были изведены болезнями.

Исследователи считают, что подобное явление является уникальным, поскольку такие мешочки с яйцами очень редко встречаются за пределами глубокого моря и, как правило, существуют в таком виде всего несколько дней, а затем рассеиваются в океане.

Как сообщалось ранее, команда ученых, работающих на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории, впервые запечатлела таинственную "космическую паутину", которая связывает галактики, расположенные на большом расстоянии друг от друга в созвездии Водолея.