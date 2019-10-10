Скачать
Четверг, 10.10.2019
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

Солнечная активность: ученые предсказывают мощные геомагнитные бури

Солнечная активность: ученые предсказывают мощные геомагнитные бури
19:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые Осакского университета (Япония) выяснили, что мощные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью, происходят гораздо чаще, чем считалось.

Исследователи проанализировали исторические данные о полярном сиянии во время "События Каррингтона" 1-2 сентября 1859 года в Восточном полушарии и на Пиренейском полуострове. Они изучили записи в журналах обсерваторий и дневниках, а также сообщения в средствах массовой информации. Ученым удалось получить неопубликованные журналы наблюдений, в которых приводились зарисовки групп солнечных пятен. Такие группы обычно связаны с корональными выбросами массы и геомагнитными бурями. 

Данные о полярном сиянии в Восточном полушарии сравнивались с записями в дневниках наблюдений, которые велись в Западном полушарии. Оказалось, что множество корональных выбросов массы происходили до и после "События Каррингтона", то есть с 27 августа по начало октября. 

Обнаружены молекулы, благодаря которым, микроорганизмы на Земле обрели жизнь

Кроме того, исследователи обнаружили сходство между геомагнитной бурей в 1859 году и другими подобными событиями: солнечным штормом в 1872 (породил сильные полярные сияния), 1921 (повредил телеграфную сеть в США), 1972 (привела в действие морские мины) и 1989 годах (повредил канадскую электросеть). Кроме того, выброс в 2012 году мог также повторить "Событие Каррингтона", однако поток плазмы прошел мимо Земли. 

По словам ученых, солнечные суперштормы являются нередким явлением и, следовательно, представляют более серьезную угрозу для современной цивилизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Солнце, Ученые, Наука, Солнечные бури, Супербури, Геомагнитные бури.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь