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Кораллы способны регенерироваться: доказано исследованием

Кораллы способны регенерироваться: доказано исследованием
22:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Впервые в истории ученые обнаружили, что кораллы, которые, как считалось, были убиты тепловым стрессом, смогли восстановиться.

Кораллы состоят из сотен и тысяч крошечных существ, называемых полипами, которые образуют твердый внешний скелет из карбоната кальция (известняка) и прикрепляются к океанскому дну. 

Тепловые волны убивают эти организмы - либо попросту поджаривая их заживо, либо заставляя выбрасывать симбиотические водоросли, которые живут в них и обеспечивают их питательными веществами. Этот процесс приводит к обесцвечиванию кораллов. Четверть кораллового покрова испанских островов Колумбретес была утрачена в 2003 году из-за сильной жары.

Но исследователи обнаружили, что в 38 процентах подвергшихся воздействию колоний полипы разработали стратегию выживания. Они уменьшили свои размеры, частично отказались от первоначального скелета и постепенно, в течение нескольких лет, выросли обратно и восстановили коралл. Затем они смогли постепенно заново колонизировать мертвые зоны с помощью бутонизации. 

Чтобы убедиться, что полипы на самом деле были теми же самыми организмами, которые образовывали исходный коралл, команда ученых использовала 3D-моделирование, чтобы подтвердить, что старый скелет был связан с новой структурой. Этот процесс "омоложения" был известен в ископаемой летописи, но никогда прежде не наблюдался в существующих сегодня колониях кораллов.

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По словам исследователей, это открытие означает, что другие современные кораллы по всему миру - например, находящиеся на Большом Барьерном рифе в Австралии - могут применять аналогичные стратегии выживания. Но для выяснения этого необходимы дальнейшие исследования. Однако скорость роста таких кораллов составляет не более трех миллиметров в год, тогда как волны тепла убивают за два лета примерно 10-15 процентов поверхности.

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Наука, Кораллы, Восстановление, Организмы, Способность, Регенерация.
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