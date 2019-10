Невосполнимая утрата: умерла первая в мире клонированная корова

На японском острове Хонсю, в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава умерла первая в мире корова-клон. Кага скончалась в силу естественных причин в возрасте 21 года и трех месяцев, сообщило новостное агентство Kyodo.

Кага и ее близнец Ното, умершая в прошлом году, родились в июле 1998 года в рамках совместного исследовательского проекта с Университетом Киндай — путем той же технологии, которая применялась для клонирования британской овцы Долли двумя годами ранее. Вопреки предубеждениям тех лет, Кага и Ното появились на свет здоровыми и прожили такую же жизнь, как и "обычные" коровы.

Кага из-за старости начала испытывать проблемы с подъемом на ноги еще в сентябре, животному давали пищевые добавки и другие препараты, однако к октябрю корова больше не могла самостоятельно стоять. Вчера ее обнаружили мертвой.

World's first cloned cow dies in Japan – Tokyo, Oct 10 (IANS) The world's first cloned cow, named Kaga, has died due to natural causes aged 21 years and three months at the same research centre in Japan where it was born, government sources ... https://t.co/0oLk2vE4g6 pic.twitter.com/Gfppbmb49m

