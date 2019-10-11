Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают
Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают
Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет
Пристайко: Россия вернет захваченные украинские судна
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Невосполнимая утрата: умерла первая в мире клонированная корова

Невосполнимая утрата: умерла первая в мире клонированная корова
03:07 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки:В Японии умерла первая в мире клонированная корова.

На японском острове Хонсю, в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава умерла первая в мире корова-клон. Кага скончалась в силу естественных причин в возрасте 21 года и трех месяцев, сообщило новостное агентство Kyodo.

Кага и ее близнец Ното, умершая в прошлом году, родились в июле 1998 года в рамках совместного исследовательского проекта с Университетом Киндай — путем той же технологии, которая применялась для клонирования британской овцы Долли двумя годами ранее. Вопреки предубеждениям тех лет, Кага и Ното появились на свет здоровыми и прожили такую же жизнь, как и "обычные" коровы.

Кага из-за старости начала испытывать проблемы с подъемом на ноги еще в сентябре, животному давали пищевые добавки и другие препараты, однако к октябрю корова больше не могла самостоятельно стоять. Вчера ее обнаружили мертвой.

Ученым удалось "отключить" смерть клеток: это может помочь в борьбе с инфарктом

В 2006 году в исследовательском центре Исикава было выведено в общей сложности 14 клонированных коров, но исследование, изначально направленное на улучшение производства говядины и молока, решили завершить после того, как в 2009 году в Японии ввели запрет на продажу мяса клонированных коров. Однако клонированный скот остался доживать свои годы в центре.

С тех пор технология клонирования не стояла на месте: например, в конце августа пекинская компания Sinogene Biotechnology Company сообщила о запуске услуг по клонированию домашних кошек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Корова, Биология, Клонирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 "Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
05 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
Зеленский о Пинчуке и Коломойском: Никто на меня не будет влиять
Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки
Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь