В космосе жизнь есть: на МКС на биопринтере "напечатали" кишечную палочку

Новости науки:Космонавты на 3D-принтере напечатали кишечную палочку находясь на МКС.

В ходе эксперимента на Международной космической станции (МКС) космонавты впервые напечатали кишечную палочку на 3D-принтере в условиях микрогравитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании 3D Bioprinting Solutions, разработчика биопринтера.

Основная цель эксперимента по 3D-печати бактерий в космосе — получение данных для разработки новых типов антибиотиков для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями на Земле, говорится в сообщении компании. Другая, долгосрочная цель — исследование новых болезней, которые могут возникнуть у космонавтов при путешествиях в дальний космос.

В ходе эксперимента космонавты исследовали напечатанные бактерии на антибиотикорезистентность в условиях невесомости. После печати бактерии кишечной палочки собрались в биопленку — на Земле такое происходит при хронических бронхитах.

"Кюветы с бактерией сейчас находятся в Институте имени Гамалеи, где наши коллеги проводят анализ полученных результатов. Мы смотрим, насколько они становились агрессивными и антибиотикорезистентными в условиях космоса", - Юсеф Хесуани, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions

Хесуани отметил, что риск заражения астронавтов кишечной палочкой при проведении эксперимента полностью отсутствовал.