NASA запустило спутник, который будет изучать ионосферу Земли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило в пятницу, 11 октября, ракету-носитель со спутником ICON, предназначенным для изучения ионосферы Земли.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

"В 21:59 наш спутник NASA ICON успешно осуществил запуск над Атлантическим океаном на ракете Northrop Grumman – PegasusXL! Ракета сейчас на орбите, наша миссия ICON поможет ученым лучше понять динамическую среду, где Земля встречается с космосом", - говорится в сообщении.

At 9:59 pm ET, our #NASAICON satellite successfully air-launched over the Atlantic Ocean on @northropgrumman’s #PegasusXL rocket! Now in orbit, our ICON mission will help scientists better understand the dynamic region where Earth meets space. Details: https://t.co/jS0fteTYAY pic.twitter.com/HgULtoq0U1

— NASA (@NASA) October 11, 2019