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Пятница, 11.10.2019
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Миф о долговечности пластика опровергли
Миф о долговечности пластика опровергли

Миф о долговечности пластика опровергли

Миф о долговечности пластика опровергли
11:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Американские ученые опровергли распространенный миф о том, что пластик остается в окружающей среде в течение тысячелетия.

Исследователи из США опровергли данную информацию о том, что полистирол остается в природе тысячу лет.

Стало известно, что полистирол, один из популярных полимеров для изготовления пластиковых товаров, разлагается в десять раз быстрее, нежели предполагалось.

Материал из которого изготавливают одноразовую посуду, упаковки и теплоизоляционные плиты является не токсичен. Но как сообщалось ранее, то в природе он может сохраняться на протяжении тысячи лет.

В Океанографическом институте в Вудс-Хоуле и Массачусетском технологическом институте проверили этот факт. Ученые проверили, как пять образцов популярных полистиролов разлагаются под воздействием солнечного света и воды.

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Полученные образцы положили в герметический контейнер с водой и поддали воздействию ксеноновой лампой, которая имитировала солнечный свет от трех дней. За это время было заметно, что полистирол частично разложился на углекислый газ и вещества, растворяющиеся в воде.

На данным момент ученым необходимы дополнительные исследования в этом направлении, но темпы распада пластика оценили в десятки или сотни лет, но не тысячу.

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Исследования, Наука, Пластик, Разложение пластика.
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