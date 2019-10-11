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Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор

Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
19:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые предположили, что кротовая нора может возникнуть из-за разрыва космической струны.

Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.

Ученые пришли к выводу, что такие объекты могут возникать из-за разрыва космических струн - гипотетических реликтовых астрономических объектов, представляющих собой одномерные складки пространства-времени.

Исследователи продемонстрировали, что гипотетически частицы могут образовываться на конечном расстоянии: их можно условно заменить черными дырами.

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Таким образом, гипотеза выступает в качестве альтернативы той, где горловины черных дыр с большой скоростью удаляются друг от друга, что в итоге может переродиться в червоточину.

Конечно, исследователи вовсе не настаивают на существовании кротовых нор и не берутся всерьез говорить о возможности путешествия при помощи них.

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Космос, Наука, Вселенная, Физики, Кротовые норы.
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