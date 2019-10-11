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Нобелевский лауреат назвал переселение на другие планеты безумием

Нобелевский лауреат назвал переселение на другие планеты безумием
20:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Астрофизик Мишель Майор назвал "абсолютно сумасшедшим" популярное сегодня мнение о том, что человечество сможет мигрировать на экзопланеты.

Мишель Майор - швейцарский астрофизик, на днях получивший Нобелевскую премию по физике за открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа - заявил в интервью AFP: вместо того чтобы спасаться бегством с Земли, следует приложить все усилия для сохранения того, что мы имеем на нашей родной планете.

"Если мы говорим об экзопланетах, то сразу проясню: мы не будем туда переселяться, - сказал ученый. - Эти планеты находятся слишком и слишком далеко. Даже при крайне оптимистичном сценарии, что мы найдем пригодную для жизни планету, чтобы отправиться туда, потребуется немало времени. Мы говорим о сотнях миллионов дней, если это делать при помощи имеющихся у нас средств. Мы должны заботиться о нашей планете, она очень красивая и все еще пригодна для жизни".

Кроме того, Майор подчеркнул, что любые предположения о том, что какая-либо планета B станет подобна Земле вследствие терраформации, "сумасшедшие".

Однако, по мнению астрофизика, следующее поколение ученых должно разработать новые методы, при помощи которых все же можно попробовать обнаружить экзопланету, которая будет пригодна для жизни - или, возможно, она сама будет уже обитаема.

"Мы не знаем! Единственный способ сделать это- разработать методы, которые позволили бы нам обнаруживать жизнь на расстоянии", - подытожил Майор. 

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Мишель Майор и Дидье Келоз - еще один лауреат по физике этого года- вместе работали в Женевском университете. В октябре 1995 года они объявили об открытии планеты вне Солнечной системы, которая вращается вокруг звезды солнечного типа во Млечном Пути. Планета, названная 51 Пегаса, представляет собой газообразный шар, который можно сравнить с газовым гигантом Юпитером.

Их работа положила начало революции в астрономии и способствовала открытию более 4000 экзопланет в одном только Млечном Пути.

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Исследование, Астрофизик, Нобелевский лауреат, Мишель Майор.
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