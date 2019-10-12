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НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
09:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:SpaceX была основана в 2002 году Слоном Маском, чтобы помочь сократить расходы на космические перевозки — с конечной целью помочь колонизировать Марс.

SpaceX может запустить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году, если тесты капсулы Dragon окажутся успешными.

Такое заявление сделал администратор NASA Джим Брайденстайн. "Если все пойдет по плану, то мы сможем запустить аппарат в первом квартале следующего года, — сказал Бриденстайн о запуске. — Но помните — и это самое важное — есть еще вещи, которые мы должны решить, чтобы обеспечить безопасность наших астронавтов". 

Капсула должна была обеспечить транспортировку астронавтов на космическую станцию впервые с момента окончания американской программы космических челноков в 2011 году. С момента завершения программы космических челноков, NASA пришлось полагаться на Россию, чтобы перевозить астронавтов на космическую станцию и обратно по цене $85 миллионов за место. Теперь агентство рассчитывает на то, что SpaceX и Boeing выполнят эту задачу. 

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Первый пилотируемый полет на космическую станцию должен был состояться в прошлом году, но SpaceX потерпела серьезную неудачу в апреле, когда ее челнок Dragon взорвался во время испытаний, вызвав задержку и возобновления испытаний. 

Некоторые из технических проблем, над которыми работает SpaceX, включают в себя проблемы с парашютами и двигательной установкой. По словам Илона Маска, они хотят провести хотя бы 10 успешных испытаний парашютной системы перед запуском Dragon к МКС.

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