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Астронавты совершили семичасовую "космическую прогулку"

Астронавты совершили семичасовую "космическую прогулку"
10:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:За пределами космического аппарата астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган находились чуть менее семи часов.

Двое астронавтов НАСА провели семичасовую лунную прогулку за пределами Международной космической станции.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление NASA.

В течение этого времени они продолжили изменять батареи для улучшения системы обеспечения станции энергией. На прошлой неделе эти же астронавты уже провели семь часов за заменой батарей.

"Новые аккумуляторы увеличат количество энергии, доступной для проведения операций, при этом имея меньшую массу и объем", - говорится в сообщении.

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

Xinhua добавляет, что в течение следующих трех месяцев астронавты на борту МКС проведут еще восемь сложных "прогулок" в открытом космосе. Это станет рекордно длинной последовательностью с момента начала работы станции в 2011 году.

Ближайшая из них запланирована на 16 октября — астронавты продолжат замену батарей.

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Исследования, Космос, Наука, Астрономия, Астронавты.
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