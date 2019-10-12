Подборка самых интересных расследований в "Разрушителей легенд" (Фото)

1 Разлитый бензин можно поджечь сигаретой. ПРАВДА: Сигарета способна поджечь бензин (температура возгорания бензина - 260-280 °C, а сигарета во время раскуривания дает 260-300 °C).

2 Металлический пирсинг на теле увеличивает шанс поражения молнией. МИФ: Чтобы "притянуть" молнию, нужен пирсинг размером с дверную ручку.

3 Проглоченное во время купания оплодотворенное яйцо осьминога может созреть в желудке. МИФ: Поставленный эксперимент показал, что яйца осьминога из-за неблагоприятных условий погибают в человеческом желудке задолго до созревания.

4 Тонущее судно создает сильную воронку, которая может увлечь человека под воду. МИФ: Не может. Хотя использовалось небольшое судно "Мифтаник", ни Адама, ни Джейми под воду не затянуло, несмотря на то что они находились прямо над тонущим судном.

5 Если съесть маковый пирог, то тест на наркотики покажет, что вы находитесь под действием наркотиков. ПРАВДА: В семенах мака может содержаться некоторое количество алкалоидов опия. Поэтому если прибор для определения наркотических веществ достаточно чувствителен, то он сработает. Ведущие подтвердили это, съев булочки с маком и провалив тест на наркотики.

6 Если съесть много шипучих конфет и выпить много колы, то в желудке произойдет взрыв. МИФ: Углекислого газа, выделяющегося при такой реакции, недостаточно, чтобы взорвать желудок. Хотя это наверняка причинит боль человеку, проделавшему такое.

7 Связка воздушных шариков может поднять в воздух четырехлетнего ребенка. ПРАВДА: Может. Для этого потребуется 3500 воздушных шариков.

8 В грозу человек может быть поражен ударом электричества через телефон во время разговора. ПРАВДА: Разрушители посадили манекен из баллистического геля на кресло и прикрепили телефонную трубку к его уху. Затем они включили искусственную молнию - разряд напряжением 200 000 В, который ударил в макет дома, в котором размещался манекен. Разряд из микрофона телефонной трубки ударил в рот манекена и детонировал порох, помещенный в него в качестве сигнала срабатывания. В вольтметре для измерения напряжения в манекене перегорели предохранители.

9 Бутерброд с большей вероятностью падает маслом вниз, чем вверх. МИФ: Всесторонняя и непредвзятая проверка не показала какого-либо статистически значимого отклонения в падении бутербродов вверх или вниз маслом. Соотношение падений маслом вниз и маслом вверх было 50 на 50. Хотя при сталкивании бутерброда со стола он обычно делает только один переворот и падает как раз маслом вниз.

10 Затонувшее судно можно поднять с помощью шариков для пинг-понга. ПРАВДА: Можно! Шарики подняли со дна "Мифтаник-2", хотя их пришлось закачать в судно вместе с водой около 27 тысяч, что малоприменимо на практике.

11 Монета, сброшенная с небоскреба, может развить достаточную скорость для того, чтобы убить пешехода внизу. МИФ: Монета не способна убить. Из-за сопротивления воздуха монета не может постоянно ускоряться. После 100 метров падения она практически не меняет свою скорость. А на этой скорости масса мелкой монеты недостаточна для того, чтобы пробить человеческую кожу. Если ей выстрелить из ружья, монета может причинить некоторый ущерб, но не убить.

12 Если тебя похоронили заживо, можно остаться в живых. МИФ: Для проверки этого мифа Джейми рискнул своей жизнью. Хотя он провел в незасыпанном гробу 50 минут, после того как гроб был засыпан землей, он выдержал только 30 минут. Удушье от недостатка кислорода приведет к гибели заживо похороненного, если гроб все же не будет раздавлен землей. Именно риск возможного разрушения гроба вынудил прервать эксперимент после 30 минут.

13 Мочеиспускание на находящуюся под напряжением металлическую изгородь приводит к поражению электрическим током. ОТЧАСТИ ПРАВДА: Удар будет. Но это при условии, что человек находится близко к изгороди. На большом же расстоянии струя мочи распадается на капли, что делает невозможным протекание тока, потому удара не будет.

14 Падение бытового электроприбора в полную воды ванну смертельно для находящегося в ней человека. ПРАВДА: Ток, протекающий через "сердце" манекена из баллистического геля, оказался смертельным для большинства проверенных электроприборов (тостер, фен, радиоприемник и так далее). Было доказано, что применение дифференциальных устройств защитного отключения (УЗО) исключало поражение током как в случае установки УЗО в электросети, так и в случае применения УЗО в самом электроприборе (фен, оснащенный УЗО, практически мгновенно отключился в воде).

15 "Правило 5 секунд" справедливо для пищи, упавшей на пол. МИФ: Для тех, кто не знает: "правило 5 секунд" утверждает возможность безопасного употребления продуктов, упавших на пол и поднятых в течение пяти секунд. На самом деле между количеством бактерий, собранных за 2 секунды и за 5 секунд, практически нет разницы.

16 Фужер для вина можно разбить с помощью голоса. ПРАВДА: С помощью усилителя и колонок разрушители разбили хрустальный бокал. А рок-певцу Джейми Вендера удалось разбить бокал только своим голосом, без использования каких-либо приспособлений - это окончательно подтвердило миф.

17 В солярии можно что-нибудь поджарить. МИФ: Нет, конечно! Ультрафиолетовые волны солярия могут вызвать только солнечные ожоги.

18 Прострелив замок из пистолета, его можно открыть. МИФ: Ни 9-милиметровый пистолет, ни 357 Magnum не открыли замка ни висячего, ни врезного.