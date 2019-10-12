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Возраст льда на Луне: сколько же на самом деле лет лунным ледяным отложениям

Возраст льда на Луне: сколько же на самом деле лет лунным ледяным отложениям
16:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Новые исследования проливают свет на возраст лунных ледниковых отложений.

Исследователи из НАСА изучили льды в кратерах Южного полюса Луны. Им удалось выяснить, что в разных частях спутника Земли они имеют разный возраст и происхождение. Научная публикация, в которой участвовали ученые Брауновского университета, появилась на сайте журнала Icarus.

Для того, чтобы определить возраст и просхождение льда, ученые сконцентрировались на двадцати кратерах, все из которых находятся на Южном полюсе Луны. Их метод датировки включал в себя изучение следов от метеоритов, которые упали после образования кратеров. Исследуя отметины, которые оставляли небесные тела, они могли предположить примерный возраст кратеров.

Ученые отмечают, что лед не может быть старше самого кратера, однако, по их гипотезе, он не может быть и существенно моложе. К такому выводу они пришли из-за неоднородного распределения льда по дну кратера — он занимает около 12% ее поверхности. Возможно, это произошло из-за влияние микрометеоритов.

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Ученые измерили возраст двух десятков кратеров, где ранее находили значительные запасы льда. Почти все они оказались очень древними — по гипотезе ученых, они возникли около трех миллиардов лет назад. Вскоре после этого кратеры начали накапливать лед, так как ось вращения небесного тела сдвинулась и оставила кратеры в "вечной темноте".

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НАСА, Луна, Наука, Лёд, Ледниковые отложения.
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