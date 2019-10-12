Новая эра в освоении космоса для Англии: британцы запустят свой первый ровер на Луну

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Суббота, 12.10.2019
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19:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Частная британская компания Spacebit заявила, что запустит на Луну четырехногий мини-робот весом около килограмма.

Полет запланирован на июль 2021 года на борту аппарата Peregrine. Этот «паук» будет изучать поверхность спутника Земли, делать фото и видео.

Spacebit и ранее заявляла, что она планировала запустить свой дрон на спутник Земли к 2021 году. После этого они разработали небольшого робота весом около килограмма. Специально для него исследователи придумали не колеса, а мини-ножки, как у паука — это поможет роботу быстро и эффективно передвигаться.

Робот будет перемещаться по лунной поверхности в течение нескольких лет, фотографировать, снимать видео и собирать данные. При этом устройство может исследовать небольшие пещеры и другие труднодоступные для больших устройств места.

Spacebit доставит робота на Луну с помощью американской компании Astrobotic, которая занимается транспортировкой аппаратов в космос. Для этого они получили контракт на 80 миллионов долларов и должны доставить 14 устройств.

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

В будущем Spacebit планирует увеличить количество устройств на Луне. После этого они хотят построить на спутнике Земли свою базу.

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Луна, Космос, Наука, Ровер, Spacebit.
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