Больше не нужно ждать часами: создан новый тест для диагностики болезни Лайма

Исследователи из Колумбийского университета представили тест, он за 15 минут диагностирует болезнь Лайма, которая может закончиться параличом человека или даже летальным исходом.
Исследовательская группа работала в сотрудничестве с компанией Immuno Technologies и нашла комбинацию из трех белков, идентифицирующих специфические антитела, относящиеся к боррелиям бургдорфери в сыворотке крови. Результаты опубликованы в научном журнале «Клиническая микробиология».
Исследователи отметили: их открытие впервые показало, что диагностику болезни Лайма можно провести в микрожидком формате, и это обеспечит нужный результат. "Наш тест можно использовать прямо в кабинете врача. Специалистам больше не нужно отправлять образцы в лабораторию и ждать несколько часов или даже несколько дней для результатов", — отметили ученые.
Около 300 тыс. человек только в США диагностируются с болезнью Лайма каждый год. Это самая распространенная болезнь, которую передают клещи и кровососки в Северном полушарии. Болезнь в основном передается человеку при укусе инфицированными иксодовыми клещами, принадлежащими к нескольким видам Ixodes. Ранние проявления болезни могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь.
Текущее тестирование на болезнь Лайма является сложным, дорогостоящим и долгим. Оно включают в себя сразу несколько этапов исследований — иммуноферментные анализы, различные виды иммуноанализов, иммуночипы и методы полимеразной цепной реакции спинномозговой и суставной жидкости.