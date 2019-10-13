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Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира

Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
10:30 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:На доски из саркофага был нанесен текст "Книги двух путей".

Археологи заявили о том, что надписи, которые были обнаружены в саркофаге, найденном в некрополе Верхнего Египта, оказались древнейшей известной копией "Книги двух путей" - описания загробного мира и пути усопших по нему. Саркофаг был изготовлен около четырех тысяч лет назад, сообщает N+1.

"Книга двух путей" представляет собой изображения, показывающие путешествие умершего через загробный мир. Предположительно, это произведение было предшественником заупокойных книг Нового царства, в том числе "Книги мертвых", где тоже описываются маршруты через страну мертвых. Изображения находили в нескольких саркофагах и только в некрополе Дейр эль-Берша в центре страны, где хоронили правителей XV нома (номархов) Верхнего Египта во время Первого переходного периода и Среднего Царства.

В 2012 году археологи, которые проводили раскопки в Дейр эль-Берше, обнаружили разграбленную могилу. Она располагалась в похоронном комплексе номарха Аханахта I, который жил в правление XI династии (2130-1991 годы до нашей эры). В захоронении был найден саркофаг. Он был сильно поврежден, но все же можно было различить надписи, вероятно, заупокойных текстов.

Сначала исследователи решили, что саркофаг принадлежал предшественнику Аханахта, но затем поняли, что в нем покоится женщина по имени Анх. Кем она была, неизвестно.

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В саркофаге сохранились фрагменты деревянных досок, на которых были надписи. Археолог Харко Виллемс занялся их исследованием. Ученый сначала сделал фотографии высокого разрешения, а потом обработал их с помощью программного обеспечения DStretch, которое позволяет улучшить качество изображений и увидеть до того неразличимые объекты. После этого Виллемсу удалось прочитать часть текста и увидеть изображения, которые оказались фрагментами "Книги двух путей". Исследователь сравнил их с уже известными вариантами и нашел два незначительных отличия в содержании текстов. Однако текст оказался древнейшим из известных вариантов.

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Египет, Археология, Наука, Саркофаг, Находка.
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