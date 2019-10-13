"Хрюшки Франкенштейна": ученые "вернули к жизни" умерший мозг

Новости науки:Восстановлена активность мозга у 32 мертвых свиней.

Эксперимент вдохнул жизнь в мозг свиней через четыре часа после смерти. Ученые в США восстановили кровообращение и клеточную активность у 32 свиных голов, полученных с мясокомбината. В то время как не было никаких признаков пробуждения или сознания, в 32 мозгах наблюдались признаки клеточной активности. Таким образом, результаты исследования ставят под сомнение давние предположения об окончательности смерти и открывает новый рубеж в исследованиях мозга.

Клеточная смерть мозга обычно считается быстрой и необратимой. После прекращения подачи кислорода и крови электрическая активность мозга и признаки сознания исчезают в течение нескольких секунд. Затем происходит необратимое разрушение мозга. Тем не менее, профессор Сестан и его команда заметили, что небольшие образцы мозговой ткани демонстрируют признаки клеточной активности, даже если ее собирают спустя несколько часов после смерти.

Чтобы продолжить исследование, специалисты обратили внимание на цельный, неповрежденный мозг свиней, отобранных для производства продуктов питания. По словам ведущего автора исследования профессора Ненада Сестана из Йельского университета неповрежденный мозг крупного млекопитающего сохраняет ранее недооцененную способность восстанавливать кровообращение и определенную молекулярную и клеточную активность через несколько часов после прекращения кровообращения.

В новаторском эксперименте специально разработанный консервант так называемая "химическая кровь" циркулировала через мозг мертвых на протяжении четырех часов животных. Раствор, нагретый до температуры тела, вводили через кровеносные сосуды мозга в течение шести часов. За это время ученые наблюдали снижение гибели клеток и восстановление функциональности определенных нервных, кровеносных сосудов и вспомогательных клеток нервной ткани — глиальных клеток.

Глиальные клетки являются важными мозговыми "поддерживающими клетками", которые удерживают нейроны на месте, снабжают их питательными веществами и кислородом, обеспечивают изоляцию и избавляются от мертвых клеток. Также ученые обнаружили, что возрожденная активность клеток даже включала некоторую синаптическую функцию — передачу сигналов между нейронами. Исследование опубликовано в журнале Nature.

По словам соавтора исследования доктора Звонимира Врселя, специалисты никогда не видели организованную электрическую активность, связанную с восприятием, осознанием или сознанием. В ходе исследования было клинически определено, что это не живой мозг, но мозг с клеточной активностью.

Ученые считают, что в будущем уроки, извлеченные из их работы, помогут врачам найти способ спасения функции мозга у пациентов, перенесших инсульт, или проверить эффективность процедур, направленных на восстановление клеток после полученных травм. Ученые подчеркивают, что любые будущие исследования с участием человеческих тканей или возможного возрождения глобальной электрической активности в "мертвых" мозгах животных должны будут пройти строгий этический надзор. Тем не менее, остается неизвестным, будет ли подобная техника работать с тканями мозга человека. Дело в том, что в химическом растворе не было многих компонентов, которые естественным образом содержатся в крови человека, таких как клетки иммунной системы.

Как бы то ни было, все исследователи, принимавшие участие в эксперименте сошлись во мнении, что продолжение подобных исследований — это серьезный этический вопрос.