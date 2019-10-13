Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

"Хрюшки Франкенштейна": ученые "вернули к жизни" умерший мозг

"Хрюшки Франкенштейна": ученые "вернули к жизни" умерший мозг
17:47 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Восстановлена активность мозга у 32 мертвых свиней.

Эксперимент вдохнул жизнь в мозг свиней через четыре часа после смерти. Ученые в США восстановили кровообращение и клеточную активность у 32 свиных голов, полученных с мясокомбината. В то время как не было никаких признаков пробуждения или сознания, в 32 мозгах наблюдались признаки клеточной активности. Таким образом, результаты исследования ставят под сомнение давние предположения об окончательности смерти и открывает новый рубеж в исследованиях мозга.

Клеточная смерть мозга обычно считается быстрой и необратимой. После прекращения подачи кислорода и крови электрическая активность мозга и признаки сознания исчезают в течение нескольких секунд. Затем происходит необратимое разрушение мозга. Тем не менее, профессор Сестан и его команда заметили, что небольшие образцы мозговой ткани демонстрируют признаки клеточной активности, даже если ее собирают спустя несколько часов после смерти.

Чтобы продолжить исследование, специалисты обратили внимание на цельный, неповрежденный мозг свиней, отобранных для производства продуктов питания. По словам ведущего автора исследования профессора Ненада Сестана из Йельского университета неповрежденный мозг крупного млекопитающего сохраняет ранее недооцененную способность восстанавливать кровообращение и определенную молекулярную и клеточную активность через несколько часов после прекращения кровообращения.

Ученым удалось "отключить" смерть клеток: это может помочь в борьбе с инфарктом

В новаторском эксперименте специально разработанный консервант так называемая "химическая кровь" циркулировала через мозг мертвых на протяжении четырех часов животных. Раствор, нагретый до температуры тела, вводили через кровеносные сосуды мозга в течение шести часов. За это время ученые наблюдали снижение гибели клеток и восстановление функциональности определенных нервных, кровеносных сосудов и вспомогательных клеток нервной ткани — глиальных клеток.

Глиальные клетки являются важными мозговыми "поддерживающими клетками", которые удерживают нейроны на месте, снабжают их питательными веществами и кислородом, обеспечивают изоляцию и избавляются от мертвых клеток. Также ученые обнаружили, что возрожденная активность клеток даже включала некоторую синаптическую функцию — передачу сигналов между нейронами. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Графен vs бактерии: у человечества появилось новое оружие в борьбе с инфекциями

По словам соавтора исследования доктора Звонимира Врселя, специалисты никогда не видели организованную электрическую активность, связанную с восприятием, осознанием или сознанием. В ходе исследования было клинически определено, что это не живой мозг, но мозг с клеточной активностью.

Ученые считают, что в будущем уроки, извлеченные из их работы, помогут врачам найти способ спасения функции мозга у пациентов, перенесших инсульт, или проверить эффективность процедур, направленных на восстановление клеток после полученных травм. Ученые подчеркивают, что любые будущие исследования с участием человеческих тканей или возможного возрождения глобальной электрической активности в "мертвых" мозгах животных должны будут пройти строгий этический надзор. Тем не менее, остается неизвестным, будет ли подобная техника работать с тканями мозга человека. Дело в том, что в химическом растворе не было многих компонентов, которые естественным образом содержатся в крови человека, таких как клетки иммунной системы.

Палеонтологи "посмотрели в глаза" ископаемому комару и задались вопросом о зрении трилобитов

Как бы то ни было, все исследователи, принимавшие участие в эксперименте сошлись во мнении, что продолжение подобных исследований — это серьезный этический вопрос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мозг, Биология, Свиньи, Нейробиология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь