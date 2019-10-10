Палеонтологи "посмотрели в глаза" ископаемому комару и задались вопросом о зрении трилобитов

Новости науки:Окаменелые фасетки глаз древнего насекомого заставили ученых сомневаться в гипотезах о зрении трилобитов.

Двукрылые комары-долгоножки распространены повсеместно, да и эволюционную историю имеют древнюю. Окаменелые останки одного из них ученые обнаружили в Дании, в осадочных породах возрастом около 54 миллионов лет. Этот уникальный образец позволяет рассмотреть даже строение крошечных глаз насекомого, ставя неожиданные вопросы о зрении представителей совершенно другого класса членистоногих — вымерших морских трилобитов. Об этом Йохан Линдгрен (Johan Lindgren) и его коллеги из Лундского университета в Швеции рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature.

Дело в том, что в глазах окаменелой долгоножки удается рассмотреть множество шестигранных кристаллов карбоната кальция. Такие же — не белковые, а минеральные — кристаллы обнаруживались прежде у множества останков трилобитов, считаясь уникальной особенностью их зрения. Однако у этой долгоножки глаза также заполнены углекислым кальцием, тогда как все известные представители этой группы используют в качестве линз кристаллиновые белки, как и все современные насекомые, и вообще обширный тип членистоногих.

Авторы считают, что кристаллизация карбоната кальция могла развиваться в процессе формирования окаменелости и замещения органических тканей минералами. В связи с этим они и ставят вопрос о том, не происходило ли подобное у трилобитов. Это ставит под сомнение предыдущие представления об уникальном устройстве их зрения, тем более что по своему общему строению глаза трилобитов были весьма близки к глазам современных насекомых.

Другой особенностью зрения древней долгоножки оказалось присутствие эумеланина, что довольно неожиданно для насекомых. Нашему глазу он придает окраску, помогая экранировать лишние лучи. У членистоногих же эумеланин может участвовать в формировании окраски тела, однако в глазах его роль играют другие пигменты — оммохромы.

Заинтересовавшись этим, ученые обнаружили, что и в глазах современных долгоножек Nephrotoma australasiae эумеланин имеется, а значит, мог быть и у их древних родственников. Это первая подобная находка для членистоногих.