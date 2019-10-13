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Выбросы углекислого газа понижают производительность труда

Выбросы углекислого газа понижают производительность труда
18:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Изменение климата из-за выбросов углекислого газа, согласно новому исследованию, может нанести серьезные экономические убытки, снижая производительность.

Потепление планеты привело к бесчисленным изменениям, которые затрагивают всех нас. Засухи, ураганы, повышение уровня моря и лесные пожары - все это теперь регулярные события в нашем мире. Только в прошлом году человечество выбросило в атмосферу почти 40 миллиардов тонн углекислого газа. Кроме этого, мы также виноваты в повышении в атмосфере содержания различных опасных для здоровья соединений.

Согласно новому исследованию, изменение климата может также сделать работу на открытом воздухе более опасной. Исследователи изучали, как экстремально высокие температуры, вызванные выбросами CO2, могут привести к потерям производительности труда. Основываясь на широко используемых принципах, касающихся рекомендаций по времени отдыха в час работы и теплового воздействия, авторы обнаружили, что каждый триллион тонн CO2, выбрасываемый в атмосферу, может вызвать глобальные потери ВВП примерно на полпроцента.

Ученые добавляют, что мы, возможно, уже наблюдаем экономические потери в размере до двух процентов мирового ВВП в результате того, что мы уже испустили. Авторы исследования также определили сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность и строительство в качестве секторов экономики, наиболее уязвимых к воздействию тепла. По данным ученых, на эти сектора приходится 73 процента объема производства стран с низким уровнем дохода.

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В своих расчетах ученые основывались на историческом и будущем увеличении температуры атмосферы, используя восемь различных моделей систем Земли. Хотя многие ранние исследования оценивали социально-экономические последствия изменения климата, авторы работы говорят, что эта статья является новой, потому что она предсказывает будущие последствия как прямую функцию выбросов углекислого газа.

Исследования показывают, что страны с низким уровнем дохода будут испытывать гораздо более сильные экономические последствия, чем государства, имеющие высокий доход. Сильнее всего пострадали тропические районы земного шара, такие как Юго-Восточная Азия, северо-Центральная Африка и Северная Южная Америка.

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Газ, Вред, Наука, Углекислый газ, Выбросы, CO2.
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