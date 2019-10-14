В NASA озвучили дату запуска самой мощной ракеты в мире

Новости науки:Запуск ракеты Space Launch System перенесут к середине 2021 года.

В то время как NASA выжидает удачный момент, чтобы установить новую официальную дату первого запуска своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System, чиновник агентства Кеннет Бауэрсокс (Kenneth Bowersox) заявил 10 октября, что запуск могут перенести к середине 2021 года. Ранее первый старт хотели выполнить уже в следующем году.

Причин переноса много, но главная из них связана с высочайшей технической сложностью изделия и рисками, обусловленными данным обстоятельством. «Расписание, к реализации которого мы стремимся, очень и очень агрессивное», — заявил он. Этот график предусматривает завершение строительства основной ступени в конце этого года и отправку ее в Космический центр имени Джона Стенниса в Миссисипи для проведения огневых статических тестов, известных как Green Run.

Для реализации этого графика существуют риски, обусловленные как техническими проблемами, такими, как количество времени, необходимое для восстановления ступени после испытания, так и погодными условиями, которые могут задержать работу на испытательном стенде на открытом воздухе.

После Green Run ступень будет отправлена в Космический центр им. Кеннеди для интеграции с двумя твердотопливными ракетными ускорителями, верхней ступенью и космическим кораблем «Орион», который должен будет выполнить испытательный полет.

«У нас есть шанс установить ракету на площадку и запустить ее к концу следующего года», — говорит Кен Бауэрсокс. «Но когда вы начнете учитывать разные неопределенности, то более вероятным кажется 2021 год».

Кеннет Бауэрсокс — инженер, офицер ВМС США и бывший астронавт НАСА. Он участвовал в пяти миссиях Спейс шаттл, а также был командиром шестого долговременного экипажа Международной космической станции. Сейчас он исполняющий обязанности заместителя администратора NASA по пилотируемым программам.

Первый старт ракеты носителя Space Launch System имеет обозначение «Артемида-1»: в рамках него планируют беспилотный облет Луны космическим кораблем Orion и вывод шести нано-спутников CubeSat. Ранее стало известно, что NASA выдало контракт на строительство от шести до двенадцати космических кораблей Orion.

Очевидно, что многочисленные переносы сроков бьют по престижу NASA и нынешнего политического руководства США. Напомним, недавно глава NASA Джим Брайденстайн довольно жестко высказался относительно программы пилотируемых полетов компании SpaceX, указав, что ее реализацию нужно ускорить.