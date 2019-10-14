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Ученые объяснили, как волнение перед выступлением влияет на память

Ученые объяснили, как волнение перед выступлением влияет на память
02:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки:Тревога перед выступлением блокирует часть воспоминаний.

Переживания о том, как пройдет выступление или презентация, могут стереть часть воспоминаний о предшествующих событиях. Статья об этом опубликована в издании Journal of Memory and Language.

Ученые из канадского Университета Ватерлоо провели исследование, чтобы выяснить механизмы, лежащие в основе когнитивного искажения под названием «эффект следующего в очереди». Это искажение лучше всего проявляется во время публичных мероприятий. У человека, который вынужден выступать перед аудиторией, в памяти словно образуется «слепая зона» в воспоминаниях, и он практически не помнит того, что было незадолго до выступления и сразу после него.

Исследователи экспериментировали с различными техниками улучшения памяти, в том числе и с так называемым «эффектом воспроизведения»: человек лучше запоминает информацию, если произносит ее вслух. Предыдущие работы этих же ученых показали, что читать вслух лучше для запоминания, чем читать молча, писать либо слышать, как кто-то читает ту же информацию.

Эффективность чтения вслух связана с тем, что такая активность задействует три различных процесса, задействованных в запоминании: артикуляция, восприятие на слух и самоадресация. Однако новое исследование показывает, что «эффект воспроизведения» может иметь и обратную сторону. Когда люди готовятся читать что-либо вслух, они в этот момент хуже запоминают то, что происходит с ними и вокруг.

Исследователи провели серию экспериментов, в которую были вовлечены в общей сложности 400 человек. В этих экспериментах испытуемые должны были читать какой-либо текст про себя, а затем читать другой текст вслух. В тех случаях, когда людям перед чтением текста про себя сообщали, что после этого они будут читать вслух, испытуемые хуже запоминали прочитанное беззвучно. В тех же экспериментах, в которых добровольцев не предупреждали о том, что они будут произносить текст вслух, подобного эффекта не наблюдалось.

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«Ожидание собственного действия может ухудшать память, потому что люди, как правило, сосредотачиваются на деталях своего предстоящего выступления вместо того, чтобы обращать внимание на информацию, которая появляется перед этим, — говорит ведущий автор исследования Ноа Форрин. — Особенно этому могут быть подвержены люди, которые тревожатся по поводу возможных неудач». Чтобы подобные эффекты не влияли на то, как люди запоминают информацию во время групповых публичных выступлений, например конференций или совещаний, Форрин предлагает выступать первым или в числе первых. Это дает возможность «отпустить» собственные переживания и сосредоточиться на том, что говорят другие.

Ранее ученые обнаружили, что у собак есть память на контекст событий. Другие животные, крысы, продемонстрировали гораздо больший объем эпизодической памяти, чем предполагалось ранее.

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Ученые, Страх, Публичное выступление.
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