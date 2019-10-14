Ученые нашли способ добычи кислорода из лунной пыли

Новости науки:Найдена технология превращения лунной пыли в кислород.

Есть ли кислород на Луне?

Несмотря на то, что кислорода в тончайшей лунной атмосфере нет вообще, довольно большое его количество содержится в лунной пыли, сплошь покрывающей поверхность нашего естественного спутника. Исследования показывают, что приблизительно 40-50 % реголита составляет именно кислород, который можно высвободить при воздействии электрического тока.

Ток способен отрывать атомы кислорода от молекул оксида, решая этим сразу 2 важные задачи: с одной стороны, мы получаем огромное количество свободного кислорода, а с другой у нас появляется целая связка металлических сплавов, которые были бы крайне полезны при строительстве будущих лунных баз и колоний.

Для того, чтобы проверить свою теорию, исследователи из Кембриджского университета использовали образцы лунного реголита, предоставленного им специалистами NASA. В ходе проведения эксперимента по получению кислорода из лунного грунта, выяснилось, что из трех тонн реголита можно получить приблизительно тонну кислорода при условии использования специальных электрохимических реакторов, размер каждого из которых составлял бы около метра в высоту.

Для их полноценной работы специалисты намерены использовать солнечные батареи, способные накапливать солнечную энергию во время лунного дня. Для более стабильного и бесперебойного обеспечения энергией будущей колонии может потребоваться и строительство ядерного мини-реактора, который, по мнению ученых, будет установлен на спутнике Земли уже в относительно недалеком будущем.

В настоящий момент уже официально подтверждено, что весь извлеченный в качестве своеобразного побочного эффекта электролиза металл, полностью пригоден для дальнейшей обработки и эксплуатации. Так, побочный продукт содержал в себе сплавы железа, алюминия, кремния и кальция, а также их смеси. Данное открытие означает, что метод электролиза лунного грунта может быть невероятно ценным даже в том случае, если окажется, что кислород можно каким-то образом извлечь из предполагаемых запасов водяного льда на Луне. В любом случае, применение электролиза лунного реголита позволит первым поселенцам получить стабильный доступ к кислороду для топлива и жизнеобеспечения, а также широкий спектр изготовления металлических сплавов для производства даже на большом расстоянии от Земли.