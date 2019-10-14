Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева

Новости науки:Эти знания помогут сохранить биологическое разнообразие дубов в будущем.

Эндрю Хипп, старший научный сотрудник Мортонского дендрария в США, возглавил международную группу из 24 ученых, которые впервые проанализировали историю дубового разнообразия, используя секвенирование ДНК 260 видов деревьев в сочетании с генетическим картированием.

Ученые отметили, что они хотели проанализировать вопросы взаимоотношений между организмами и генами, которые и способствуют разнообразию. Анализ того, какие части генома дуба отличаются друг от друга, позволяет получить базовые знания, которые помогут ученым ответить на вопросы об эволюции дубов и других деревьев, а также помогут в усилиях по их сохранению.

"Наша работа показывает: дубы многократно и глобально менялись в ответ на то, что происходило с экологией, — отмечает Хипп. — Мы выяснили, что изменения в окружающей их среде и дали нам разнообразие деревьев, которое мы наблюдаем сегодня".

В исследовании представлен наиболее подробный на сегодняшний день отчет об эволюционной истории дубов мира. Исследуя, какие части генома дуба отличаются друг от друга, исследователи обнаружили, что каждый ген или участок ДНК в геноме имеет потенциал для записи данных о нескольких поколениях. Причем исследователи также обнаружили, что нет ни одного участка генома, который бы сохранил информацию о всей истории эволюции.

Ранее коллектив ученых из Франции успешно провел полную расшифровку генома дуба. При этом работа велась около трех лет, а сам проект считается первым в мире. Результаты проведенной работы, по мнению ученых, помогут понять, каким образом дуб приспосабливается к изменениям климата.