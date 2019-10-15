Центр Млечного Пути взорвался 3,5 миллиона лет назад (Видео)

Новости науки:Специалисты считают, что взрыв был настолько мощным, что волна от него распространилась на сотни тысяч мировых лет.

Ученые обнаружили доказательства мощного взрыва в центре Млечного Пути, который по меркам Вселенной произошел совсем недавно – около 3,5 миллиона лет назад.

Что известно о взрыве в центре галактики? Ученые из ASTRO 3D установили, что после взрыва в центре Млечного Пути конусообразные ударные волны и выбросы радиации распространились с полюсов нашей галактики на расстояние в 200 тысяч световых лет.

Это событие назвали вспышкой Сейферт. По словам астрономов, такие последствия могли вызвать только ядерные процессы, запущенные активностью сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, масса которой превышает массу Солнца в 4,2 миллиона раз.

Исследователи выяснили, что вспышки после взрыва продолжались в течение 300 тысяч лет – крайне короткий срок по меркам галактики. К тому же, по их вычислениям, во время этих событий уже существовали дальние предки человека австралопитеки.

Выводы. Астрономы отмечают, что до этой находки Млечный Путь считался относительно спокойной галактикой. По их словам, это открытие дает повод для полного переосмысления эволюции и природы нашей галактики.