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По методу сладко/горько: пчел научили считать

По методу сладко/горько: пчел научили считать
18:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обучили и протестировали две группы пчел на их способность различать количество объектов.

Биологи научили пчел отличать изображения с четырьмя объектами от картинок, на которых изображено большее количество объектов. Таким образом пчелы преодолели эволюционный барьер восприятия. Результаты исследования опубликовано на сайте Journal of Experimental Biology.

В предыдущих экспериментах ученые обучили пчел считать до четырех — и идентифицировать изображения именно с четырьмя объектами. При этом похожий барьер существует не только у животных, но и у человека — согласно исследованиям, люди могут разом сосчитать не более четырех объектов. Для выявления изображений с большим количеством объектов — например с шестью, человеку приходится прикладывать какие-то усилия.

Для обучения пчел анализу изображений с четырьмя и более объектами, ученые использовали два типа похвалы — положительное и отрицательное. Когда насекомое правильно указывало на картину, ему давали сладкое лакомство, а в случае неверного — горькое.

В ходе обучения биологи создали специальную камеру в форме буквы Y. Насекомое запускали в камеру, где перед ним было два изображения — с четырьмя объектами или с большим количеством.

Всех пчел разделили на две группы — в первой биологи поощряли сладким только верный выбор насекомого, а во втором дополнительно указывали на неверный ответ с помощью горькой жидкости.

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В итоге участники второй группы практически все научились разделять четыре объекта и большее количество, поскольку у них сформировалась абстракция, при которой пчелам давали сладость за картинку с большим количеством объектов. Даже в случае перестановки этих изображений, пчелы все равно подлетали к нужной картинке.

Ученые отмечают, что подобные эксперименты позволят больше узнать о природе эволюции и того, как животные — в том числе человек — научили обрабатывать числа.

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Исследование, Наука, Пчелы, Биология.
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