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Всю Землю отсканируют лазером

Всю Землю отсканируют лазером
08:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости науки:Технология LIDAR позволяет получать информацию об удаленных объектах с помощью различных оптических систем.

Для осуществления проекта The Earth Archive исследователи планируют использовать самолеты.

Ученые Университета штата Колорадо в США отсканируют все Землю лазером для создания трехмерной карты всего мира до окончательного наступления климатического кризиса. Об этом сообщает издание Live Science.

Для осуществления проекта The Earth Archive исследователи планируют использовать самолеты, которые будут "бомбардировать" ландшафты плотной сеткой лазерных лучей.

По мнению специалистов, необходимо как можно быстрее сканировать наиболее уязвимые регионы мира, которым грозит исчезновение в результате затопления и других последствий изменения климата. Такими местами являются прибрежные районы и тропические леса Амазонии.

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Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.

Так, сканирование большей части Амазонии в течение трех лет обойдется в 10 миллионов долларов. Кроме того, проблематично получить разрешение на полет исследовательских самолетов в воздушном пространстве других стран.

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Исследования, Земля, Космос, Лазер, Наука.
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