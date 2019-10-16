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В Украине планируют построить космодром

В Украине планируют построить космодром
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:Частная украинская компания намерена построить в Херсонской области космодром.

Компания Space Logistics может построить в Украине космодром. Сейчас компания выбирает самые оптимальные локации. При этом уже есть приблизительная стоимость проекта - 50 миллионов долларов.

Об этом заявил глава компании Space Logistics Дмитрий Легеза, информирует издание tech.liga.net.

"Основная задача, которую мы перед собой поставили – построить космодром на территории Украины. Поэтому в течение трех-четырех месяцев мы ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально проанализировать возможность такого строительства", – пояснил Легеза.

Он также пояснил, пока его компания работает над общим вопросом возможности построения космодрома. Когда он только начал изучать вопрос о строительстве космодрома, то ожидал, что эксперты поднимут его на смех. Но специалисты серьезно выслушивали его размышления.

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Оказалось, вопрос никто не изучал – просто не было необходимости, так как был Казахстан с Байконуром, – добавил Легеза.

Кстати, Space Logistics уже определилась с локацией, где в теории могут соорудить этот космодром. Оптимальным местом выбрали Херсонскую область.

Как известно, Верховная Рада разрешила украинским частным компаниям выполнять "космическую деятельность" Украинским частным компаниям могут позволить запускать ракеты в космос . Ранее в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей могли выполнять только государственные компании.

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Украина, Исследования, Космос, Наука, Космодром, Space Logistics.
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