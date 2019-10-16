NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

Новости науки:Скафандры стали усовершенствованной версией космических костюмов, которые надевали во время миссий "Аполлонов".

Космическое ведомство США представило новые скафандры, которые будут использовать в рамках космической программы "Артемида".

Во вторник, 15 октября, NASA продемонстрировало новые космические скафандры, в которых астронавты будут исследовать космос в рамках миссии "Артемида", предполагающей запуски к Луне космического корабля "Орион".

Костюмы нового поколения заменят громоздкие космические скафандры эпохи "Спейс шаттлов", которые сейчас используются астронавтами для миссий, связанных с обслуживанием Международной космической станции.

Один из скафандров предназначен для использования на борту космического корабля "Орион", а второй — для высадки на спутник нашей планеты. Последний даст принципиально новые возможности. "Астронавтам не придется “прыгать по поверхности Луны”. Новые скафандры позволят “по-настоящему ходить”", — заявил глава Космического ведомства Джим Брайденстайн.

Скафандр для полетов (яркого оранжевого цвета) постарались сделать максимально компактным и удобным. В обычных условиях он не находится под давлением, однако в случае возникновения опасности, например при разгерметизации, может создавать избыточное давление и повышать выживаемость членов экипажа корабля.

Важным отличием скафандров стала универсальность: их могут использовать и женщины, и мужчины. В целом те или иные особенности строения тела также не должны стать серьезным препятствием.

Новые изделия созданы специально для полетов к Луне, однако в будущем их модернизированные версии можно будет применить и для экспедиций на Марс.