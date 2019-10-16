Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)
Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс: прямая трансляция (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну
16:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Скафандры стали усовершенствованной версией космических костюмов, которые надевали во время миссий "Аполлонов".

Космическое ведомство США представило новые скафандры, которые будут использовать в рамках космической программы "Артемида".

Во вторник, 15 октября, NASA продемонстрировало новые космические скафандры, в которых астронавты будут исследовать космос в рамках миссии "Артемида", предполагающей запуски к Луне космического корабля "Орион".

Костюмы нового поколения заменят громоздкие космические скафандры эпохи "Спейс шаттлов", которые сейчас используются астронавтами для миссий, связанных с обслуживанием Международной космической станции.

Один из скафандров предназначен для использования на борту космического корабля "Орион", а второй — для высадки на спутник нашей планеты. Последний даст принципиально новые возможности. "Астронавтам не придется “прыгать по поверхности Луны”. Новые скафандры позволят “по-настоящему ходить”", — заявил глава Космического ведомства Джим Брайденстайн.

В Украине планируют построить космодром

Скафандр для полетов (яркого оранжевого цвета) постарались сделать максимально компактным и удобным. В обычных условиях он не находится под давлением, однако в случае возникновения опасности, например при разгерметизации, может создавать избыточное давление и повышать выживаемость членов экипажа корабля.

Важным отличием скафандров стала универсальность: их могут использовать и женщины, и мужчины. В целом те или иные особенности строения тела также не должны стать серьезным препятствием.

Новые изделия созданы специально для полетов к Луне, однако в будущем их модернизированные версии можно будет применить и для экспедиций на Марс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Луна, Космос, Полет на Луну, Скафандры, Астронафт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это вопрос номер один&quot;: Данилов - о киберзащите
"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь